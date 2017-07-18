الأهلي يُعلن ضم كلاوديمير موسمين.. شاهد بالفيديو أبرز لقطات اللاعب

المواطن ـ محمد سلام

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، البالغ من العمر 29 عامًا، قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لعام ثالث مع النادي.

ويلعب كلاوديمير في مركز محور الوسط، ويُنتظر التحاقه بمعسكر الأهلي التحضيري في النمسا خلال يومين، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي الأهلاوي.

ويوجد حاليًّا في قائمة أجانب الأهلي الثلاثي عمر السومة ومحمد عبدالشافي وإيوانيس فيتفاتزيديس، وسيكون البرازيلي كلاوديمير دي سوزا أول محترفي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي مع إدارة النادي الجديدة برئاسة الأمير فهد بن خالد.

ويبلغ دي سوزا من العمر 29 عامًا، وهو صاحب قدرات مميزة في منطقة الوسط، وقادر على الربط بين الدفاع والهجوم، وقاطع جيد للكرات، كذلك هو مميز في تمريراته الحاسمة.

وسبق للاعب البرازيلي الدفاع عن ألوان فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي 3 مواسم، ولعب مع كوبنهاجن الدنماركي 5 مواسم، ويلعب لنادي كلوب بروج بداية من موسم 2014- 2015.

ولعب كلاوديمير في الموسم الماضي 33 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، وخاض خمس مباريات بدوري الأبطال ولم يسجل، ولعب مع ناديي كوبنهاجن وكلوب بروج في بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال فترة وجوده برفقتهما بواقع 52 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف أمام برشلونة رفقة كوبنهاجن في نسخة دوري الأبطال 2010 (1-1)، وآخر ضد مولده النرويجي في 20/ 9/ 2012 بالدوري الأوروبي رفقة كوبنهاجن، والثالث أيضًا رفقة كوبنهاجن في خسارته أمام جلطة سراي التركي (1-3) في دوري أبطال أوروبا نسخة 2013.

وتُوج اللاعب مع كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2015- 2016، ووصافته مرتين موسمي 2014- 2015 و2016- 2017 وكأس بلجيكا مرة واحدة 2014- 2015 ووصافته 2015- 2016 وكأس السوبر مرة واحدة 2016- 2017 ووصافته 2015- 2016 رفقة كلوب بروج، كما فاز بالدوري الدنماركي مع كوبنهاجن مرتين 2010- 2011 و2012- 2013 ووصافته مرتين 2011- 2012 و2013- 2014، وكأس الدنمارك 2011- 2012 ووصافته 2013- 2014.

وإليكم مقاطع فيديو لعرض أبرز أهداف ولقطات اللاعب..