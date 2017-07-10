الإرهاب يدفع مصر لفرض حظر التجوال في شمال سيناء

المواطن - القاهرة

أمر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد، بفرض حظر التجول في مناطق معنية في شمالي سيناء.

وبحسب القرار، سيفرض حظر للتجول في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح شمالي سيناء، مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالًا من غرب العريش مرورًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ويأتي هذا بعد هجوم إرهابي استهدف نقطة للجيش في مدينة رفح شمالي سيناء، وأسفر عن مقتل 26 جنديًّا وإصابة العشرات.