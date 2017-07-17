الإطاحة بشابين بحوزتهما 120 قرصًا محظورًا ومبالغ مالية في بريدة

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

ألقت دوريات الأمن في بريدة القبض على شابين عشرينيين عثر بحوزتهما على 120 قرصًا محظورًا ومبلغ مالي كبير.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: أنه تم الاشتباه بحالة المركبة التي كانا يستقلانها على أحد الطرق الرئيسية بمدينة بريدة وجرى متابعتهما واستيقافهما بعد محاولتهما الهرب.

وكشف أنه عثر بحوزة قائد المركبة على عدد ١٢٠ قرصاً من المواد المحظورة بالإضافة لمبلغ مالي وقدره ٢٧ ألف ريال وبطاقات اتصال.

وأشار السحيباني إلى أنه تم إحالتهما لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة لهما وإشعار فرع النيابة العامة.