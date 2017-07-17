الإطاحة بمقيم هدد مواطنة بنشر صورها عبر مواقع التواصل

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على مقيم مصري ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان: أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة فقد ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغاً من مواطنة تفيد عن قيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الميمان: بعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري، على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن تحديد هوية الشخص وضبطه (مصري في العقد الثالث من العمر) بعد مقاومة شديدة منه ومحاولته الفرار، كما ضبط بحوزته على أجهزة الاتصال المستخدمة.

وأكد الميمان أنه تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.