الإعلان عن مواعد بداية ونهاية الدوري الأسباني ومواجهة الكلاسيكو

المواطن ـ وكالات



حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني، الجدول الزمني للمسابقات المحلية لموسم 2017ـ2018.

وستبدأ الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني في 19 و 20 أغسطس، فيما تلعب الجولة الختامية بتاريخ 20 مايو 2018.

وتنطلق أول جولات الليجا، بعد خوض ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء 8 أغسطس، و لعب نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة، وريال مدريد في 13 أغسطس ذهابا في “كامب نو”، و 16 أغسطس إيابا في سانتياجو برنابيو.

فيما تم تحديد تاريخ 20 أبريل موعدًا للعب نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم القادم.