الإفراج عن شقيق الرئيس الإيراني بكفالة مالية بعد تدهور صحته

المواطن - وكالات

أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه تم بالإفراج عن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ومساعده الخاص للشؤون التنفيذية بكفالة مالية، وذلك بعد إسعافه للمستشفى عقب تدهور صحته أثناء مثوله أمام المحكمة الاثنين.

وبحسب وكالة “إيسنا” الطلابية، فصحة فريدون، الذي كان قيد اعتقال منذ السبت الماضي، تدهورت أثناء التحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة طهران، وقد تم إسعافه لقسم جراحة القلب بمستشفى “دي” بالعاصمة.

أما وكالة “فارس” فأكدت أن حسين فريدون مثُل أمس الاثنين أمام المحكمة، وبعد ساعة من الزمن نقل بسيارة إسعاف، إثر إصابته بوعكة صحية عقب خضوعه للتحقيق في ملفه بشأن الاتهامات المالية المنسوبة إليه.