الاتحاد المصري يُقرر إيقاف ميدو 6 مباريات

المواطن ـ وكالات



قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إيقاف أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة 6 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي في مباراة الفريقين بكأس مصر.

وكان ميدو قد أظهرته عدسات المصورين وهو يشير بإشارات خارجة تجاه الحضور من جماهير الأهلي بعدما قام بعض المشجعين بتوجيه السباب له.

وقالت المسابقات في خضم تفسير العقوبة إن ميدو سبق إيقافه 4 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع الزمالك في 29 نوفمبر 2016 وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها، وأيضاً سبق تغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات عقب مباراة فريقه مع المصري في 8 مايو الماضي.