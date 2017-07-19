الاتحاد يخسر ودياً أمام استون فيلا

المواطن ـ محمد سلام

انهزم نادي الاتحاد في مواجهته الودية أمام أستون فيلا الانجليزي اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى مباريات الفريق الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وجرت المباراة بين الفريقين ضمن معسكر الاتحاد الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا، في إطار استعداداته لمواجهات الموسم المقبل.

وبادر كارلوس فيلانوفا بالتسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل في الدقيقة 56، فيما أعاد فهد المولد التقدم للاتحاد مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 60، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يهنأ الاتحاد بتقدمه طويلا بعدما منيت شباكه بهدف التعادل في الدقيقة 69، قبل أن يسجل الفريق الانجليزي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.