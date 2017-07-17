الاتحاد يُجدد إعارة محمود كهربا.. شاهد بالفيديو أجمل أهداف اللاعب

المواطن ـ محمد سلام

وقع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” عقد تجديد إعارته مع نادي الاتحاد، في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يوجد الفريق الاتحادي هناك لخوض معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وقال حساب الاتحاد الرسمي على موقع “تويتر”: “رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، وقع مع “كهربا” تجديد عقده لمدة موسم واحد، بعدما تم الاتفاق في وقت سابق مع الزمالك على تجديد الإعارة”.

وقدم “كهربا” مستويات رائعة مع الاتحاد في الموسم المنقضي، وقاد الفريق للحصول على بطولة كأس ولي العهد السعودي على حساب النصر، كما تمكن من تسجيل 16 هدفاً بمسابقة دوري جميل.

وإليكم مقطع فيديو لأجمل 10 أهداف سجلها محمود كهربا برفقة الاتحاد خلال الموسم الماضي..