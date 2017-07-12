الاتحاد يُعلن تفاصيل جلسة الاستئناف في قضية منع القيد

المواطن ـ محمد سلام

كشف المركز الإعلامي لنادي الاتحاد تفاصيل الجلسة التي عُقدت اليوم في محكمة كاس في لوزان بسويسرا؛ للبت في قضية الاستئناف المقدم من النادي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللاعب الأسترالي جيمس ترويسي معا بخصوص عقوبة منع النادي من التسجيل وقيمة الحكم الصادر لمصلحة اللاعب بموجب عقد (الإعارة)، والاستئناف المقدم من اللاعب ترويسي ضد نادي الاتحاد بخصوص المطالبة المالية للاعب بموجب العقد الثاني مع النادي عقد (انتقال).

وتواجد في الجلسة فريق المحاميين المكلف من مجلس إدارة الاتحاد والمكون من ايمن العوض والدكتور يان كلينير ومارك كافاليرو، وبدأت الجلسة في القضيتين عند الساعة 1:30 ظهرا واستمرت إلى الساعة 7 مساء، وترأسها ثلاثة محكمين، قام خلالها فريق المحاماة المكلف من النادي بدوره على أكمل وجه في الدفاع عن النادي وفي الجهة المقابلة قام ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالدفاع عن موقفهم في فرض العقوبة على النادي.

وأضاف المركز الإعلامي للاتحاد: “فريق المحاميين أوضح بأن التكهن بطبيعة الحكم الصادر في مثل هذه القضايا صعب وإصدار الحكم قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين”.

وحول استئناف اللاعب ترويسي ضد نادي الاتحاد بخصوص المطالبة المالية، أشار فريق المحاماة إلى أن الحكم المتوقع يصب في صالح اللاعب بزيادة المبلغ المالي بموجب عقد الانتقال.