البحرين تطيح بخلية إرهابية تلقت دعماً من حزب الله الإرهابي

المواطن - وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية في البحرين من ضبط أربعة متهمين، قام أحدهم بتأسيس خلية إرهابية غير قانونية وتلقي دعم مادي من حزب الله اللبناني الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن النائب العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله “إن نيابة الجرائم الإرهابية باشرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون”.

وأضاف أن الهدف من هذه الجماعة “منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإرهابية”.

وأوضح النائب العام أن “الجماعة تخابرت وتلقت عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطاً إرهابياً للقيام بأعمال إرهابية ضد البحرين، إلى جانب جمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً”.

وأشار إلى أن أحد المتهمين في تأسيس ما يسمى “مرصد المنامة لحقوق الإنسان”، قسم العمل بين أعضاء التنظيم تحت ستار حقوقي، من أجل التحريض على مسيرات غير قانونية يتم استغلالها للقيام بأعمال شغب وتخريب.

وقال إن التحريات كشفت أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعماله من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق أحد الأشخاص “بحريني الجنسية” يعمل لصالح الحزب ويقيم في لبنان.