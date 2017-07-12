البحري تفوز بجائزة ماريتايم الهندية لأفضل خط شحن

المواطن - الرياض

فازت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بجائزة “أفضل خط شحن للعام” عن فئة مشغل ناقلات البضائع العامة، وذلك ضمن “جوائز ماريتايم الهندية” لعام 2017؛ لتؤكد المكانة الريادية للشركة في القطاع البحري في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

وتسلم المدير الإقليمي للشركة في الهند الكابتن جيتين بوسليه الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في مومباي، بحضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأعرب رئيس النقل البحري للخدمات اللوجستية أحمد بن محمد الغيث عن فخره بالجائزة، مما يؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف، عاداً الفوز بالجائزة محفزاً على توسيع وجود الشركة في الهند التي تُمثل سوقاً استراتيجية مهمة لها.

من جهته، قال نائب الرئيس شرطة النقل البحري لخطوط النقل للخدمات اللوجستية ماثيو لاكهيرست: “تأتي هذه الجائزة دليلاً على التزام البحري تجاه السوق الهندية، وعلى ثقة قاعدة عملائها المتنامية بها، ونحن على ثقة أن القطاع البحري الهندي يمتلك إمكانات نمو هائلة، وستعمل الاستثمارات التجارية المستمرة للهند في مجال تطوير موانئها والبنية التحتية التابعة لها على توفير فرص عمل عديدة تحرص البحري على الاستفادة منها”.

وكانت شركة النقل البحري قد افتتحت أخيراً مكتباً جديداً في مومباي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز وجودها في القطاع البحري الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث يعمل المكتب مع كبرى الشركات المُصنِّعة للمعدات الأصلية لنقل صادرات البضائع من الهند.