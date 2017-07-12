البشر معرضون للانقراض خلال 20 عامًا والسبب!

المواطن - وكالات

زعم علماء بيولوجيون، أن الجنس البشري يواجه إمكانية الانقراض الشامل لو لم يتم اتخاذ إجراءات لحمايته خلال العشرين عامًا القادمة.

وأوضحوا بحسب موقع “ميرور”، أن البشر وأنواع الحياة البرية المختلفة يواجهون مستقبلًا مظلمًا ما لم يتم اتخاذ إجراءات لوقف “الاعتداءات القوية على التنوع البيولوجي”.

ولفتوا إلى أن المعدل الحالي لانقراض الفقاريات خلال القرن الماضي كان نوعين في السنة، وهذا بالمقارنة مع نوعين كل 100 سنة، مضيفين أن كل الدلائل تشير إلى وجود اعتداءات أكثر قوة على التنوع البيولوجي في العقدين القادمين.