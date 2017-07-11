البكيري مشيدًا بقرار الإدارة: هنا الهلال

المواطن ـ محمد سلام

امتدح الإعلامي الرياضي محمد البكيري قرار إدارة نادي الهلال بتجديد عقد مهاجم الفريق ياسر القحطاني لمدة موسم، مؤكدًا أن الإدارة الهلالية دائمًا ما تُقدر النجوم الذين أعطوا الكثير للنادي.

وقال البكيري في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “عندما ترى تقدير إدارة نادي لنجومها كجزء من إثبات الحاضر لدعم المستقبل في صورة عقد مشاركة، وليس (احتراف) فقط، هنا الهلال”.

وكان ياسر القحطاني قد أبدى سعادته بالاستمرار لمدة موسم جديد مع الكتيبة الهلالية، وقال عبر حسابه على “الإنستغرام”: “الهلال عشق يتجدد ويزيد.. الحمد لله.. الله يوفقنا ونخلي هالموسم موسم فرح لكل الزعماء”.

وكان الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، قد وجه رسالة إلى القحطاني عقب التجديد، قال فيها: “أنت ابن النادي ومخلص له، وستظل معنا، بالتوفيق لنا ولك”.