التحالف يحذر من تسلل الصحافيين إلى صنعاء: يُعرِّضون حياتهم للموت أو الاختطاف

المواطن - وكالات

حذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من خطورة تسلل الصحفيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في اليمن الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر الموت أو الإصابة أو الاختطاف لطلب الفدية.

ومنع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة 3 صحافيين من السفر إلى صنعاء من جيبوتي، لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة وخوفاً على سلامتهم.

وكان التحالف اشتكى مراراً من تسلل صحافيين دوليين إلى اليمن عبر طائرات الإغاثة الأممية، ووصولهم إلى مناطق خاضعة للمتمردين حيث ينتهي الحال بمعظمهم مصابين أو مختطفين.

وحظر التحالف إقلاع الطائرة التي كان على متنها 3 صحافيين من هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

ويبدو أن دور الأمم المتحدة في اليمن ومهامها خرجا عن الإطار المتعارف عليه، وهي اتهامات توجه بين الحين والآخر لمكتب الأمم المتحدة في اليمن أساسها التعاطف مع الميليشيات الانقلابية.

وهو ما دفع مسؤولين من الحكومة اليمنية وفي أكثر من مناسبة إلى المطالبة بتغيير ممثل الأمم المتحدة المقيم بصنعاء جيمي ماكغولدريك.