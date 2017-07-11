التحقيق في تآمر قطر يحط رحاله في الهند .. هكذا نشط الإرهابيّون في كيرلا

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

تُجري السلطات الهندية، سلسلة تحقيقات، شمال ولاية كيرلا، بعدما تعقّبت مصادر تمويل الجماعات المتطرّفة، المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، التي انطلقت رحلتها من عاصمة دولة التآمر الدوحة.

وكشف مسؤولون في المخابرات الهندية، وفق صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية، عن تورط مؤسسات قطرية حكومية، في تمويل الإرهابيين في كيرلا، موضّحين أنَّ “تحقيقات سلطات نيودلهي، التي بدأت بعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر جراء دعمها للإرهاب والإرهابيين، تسعى إلى تتبع مآلات مسار التحويلات المالية من الدوحة، لارتباطها بتنظيمات إرهابية، لاسيّما داعش والقاعدة، بعدما باتت الهند أرضًا خصبة للإرهابيين، وتحديدًا مدينتي مالابورام وكوزيكود”.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنَّ “تورط مؤسسات حكومية قطرية في نقل مبالغ كبيرة، لم يكن مفاجئًا”، مؤكّدة تلقي هذه المنظمات أكثر من 1.190.000 دولار أميركي من الدوحة، عبر وزارة الأوقاف القطرية، التي ساهمت بالنصيب الأكبر في دعم متطرفي كيرلا، بـ 600 ألف دولار.

وبيّنت “إنديان إكسبرس”، أنَّ مؤسسة “قطر الخيرية”، المصنّفة إرهابيًا من طرف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، هي أيضًا الأخرى، من ممولي الإرهاب في الهند.