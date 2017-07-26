التعليم تبدأ إجراءات دمج الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي

المواطن - واس

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة (تمهيدي2 وتمهيدي3) مع الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ويرأس اللجنة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وعضوية مدير عام التخطيط، مدير عام رياض الأطفال، مدير عام سياسات المناهج، مدير عام التعليم الأهلي، مدير عام الإشراف بوكالة المباني، مدير عام الميزانية، ممثل من الإشراف التربوي (الصفوف الأولية / بنين)، ممثل من الإشراف التربوي (الصفوف الأولية / بنات)، ممثل من الإدارة العامة لشؤون المعلمين وذلك رغبة في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى أدائها.

وتتولى اللجنة تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة، وتحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم، وتحديد الاحتياج من المعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، وتحديد المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة.

ووجه أن ترفع اللجنة الدراسة وآلية تنفيذها لمعاليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من المستشارين، ويصرف على الدراسة من مخصصات مبادرة رياض الأطفال .