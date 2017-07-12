التقدّم على وظائف الخدمة المدنية الإدارية يبدأ من قياس .. الروابط المهمة هنا

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

انطلقت مرحلة التسجيل في اختبار “تقييم ١” (القدرة المعرفية) للراغبين في التقدم على الوظائف الإدارية للمرتبين السادسة والسابعة من حاملي درجة البكالوريوس، وذلك عبر موقع مركز “قياس” الإلكتروني، على أن يقام الاختبار في ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ آب/أغسطس المقبل.

روابط تهمك:

ويتيح مركز “قياس”، عبر موقعه الإلكتروني، التسجيل والتقديم على الاختبارات المجدولة، فضلاً عن الاستعلام عن النائج، وذلك من خلال تبويبات عدة، يمكنك الولوج إليها من هنا:

موقع قياس الرسمي

تسجيل الدخول لدى قياس

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

برنامج التهيئة والتدريب لاختبارات قياس

كمًّا ولفظًا .. اختبارات قياس هي الأحدث:

وتنقسم الاختبار لدى مركز “قياس”، إلى جزأين رئيسيين هما: الجزء اللفظي والجزء الكمي. وتقدم الأسئلة بالتناوب بين هذين الجزأين، فيما يخصص لكل قسم مدة إجابة لا تزيد على خمس وعشرين دقيقة.

وتعتبر الاختبارات التعليميّة التي يُقدمها المركز، من أهم الاختبارات التي طُوَّرت، والتي تستهدف قياس القدرة التحليليّة والاستدلاليّة للطالب والطالبة، ومساعدتهم على تحديد قدراتهم ومعرفة قابليتهم للتعلم.

وتعد الاختبارات اللغويّة، من الاختبارات التي يُقدمها المركز، وتشمل: اختبار كفايات اللغة الإنجليزيّة، واختبار اللغة العربيّة لغير الناطقين بها، كما يُقدم المركز مقياسًا للموهبة والإبداع، واختبارات مهنيّة، أهمها: اختبار المعايير المهنيّة للمعلمين.

مراحل إعداد الاختبارات:

يمرّ إعداد الاختبارات بمختلف أنواعها بمراحل متعددة، تشمل جوانب نظريّة وعمليّة تدريبيّة. وتخضع الاختبارات بعد صياغتها للجنة تحكيم متخصصة تقوم بفحصها وتجربتها، وقبل أن يتم تُقرَّ تُراجع من قبل لجنة من ذوي الاختصاص، مكوّنة من 4 خبراء.

ملف الطالب:

هو سجل خاص بكل طالب، توجد به المعلومات الأساسية من رقم السجل المدني والاسم حسب السجلات الرسمية، وكذلك معلومات المدرسة أو الجامعة التي يدرس فيها أو التي تخرجت فيها، وكذلك هواتف الاتصال من جوال وثابت وبريد إلكتروني -إن وجد- وسنة التخرج.

ويلزم جميع المتقدمين والمتقدمات، وجميع المتعاملين مع اختبارات المركز، فتح الملف وتحديث بياناته دائمًا، وهو ملزم كذلك للطلاب الذين سبق لهم دخول بعض اختبارات المركز. وفتح الملف ضروري للتسجيل وتسديد المقابل المالي.

وبالدخول إلى الملف يمكن معرفة جميع تعاملاتك مع المركز من مواعيد تسجيل ورصيد مالي ونتائج، كما يحوي الملف أي رسائل يود المركز منك الاطلاع عليها.