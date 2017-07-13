التميمي: إنجاز مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز وفق الخطة الزمنية

شدد عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة، ومرافقه المتعددة وفق الخطة الزمنية، لافتًا إلى أنه يمثل أولوية رئيسية للهيئة.

وأضاف التميمي خلال لقائه بمقاولي المشروع أنه يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تشهدها محافظة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، وتشهد نمواً مضطرداً في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ونوه بالدعم والاهتمام الكبيرين الذي تلقاه الهيئة وهذا المشروع تحديدًا من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كونه سيكون مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب، بالإضافة لتقديم الخدمات الميسرة للمسافرين وضيوف الرحمن من معتمرين وحجاج وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية لهم خاصة أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعتبر البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، ولا يمكن التهاون في تحقيق تطلعات القيادة التي وضعت نفسها في خدمة الحرمين الشريفين وزائريه وتسعى لخدمتهم وتذليل كافة السبل لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

واستعرض التميمي في جولته الأعمال القائمة في المشروع كمجمع صالات السفر التي تُعد من أضخم مرافق المشروع وتبلغ مساحتها الإجمالية 810 آلاف متر مربع ومركز النقل العام الذي يقع بين مجمع صالات السفر ومبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق بالإضافة للاطلاع على آخر الأعمال القائمة في محطة قطار الحرمين التي تربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بشكل مباشر بكل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما استمع معاليه إلى شرح مفصل عن المشروع الذي سيستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى، وعلى ما تم إنجازه في المشروع خلال الفترة الماضية.

وأوضح التميمي أن الهيئة تقوم بمجموعة من المشروعات التطويرية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين في مدن المملكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، للانطلاق ضمن رؤية المملكة لعام 2030م، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، لإنجاز مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وفق الجدول الزمني وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، واختتم معاليه حديثه بتوجيه المسؤولين بالهيئة بإتاحة الفرصة لأهالي محافظة جدة والمهتمين بالمطار إلى زيارته وأخذ جولة تفقدية والاطلاع على الإمكانيات التي يضمها وذلك من خلال برنامج زيارة سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.

يذكر أن شركة شانغي للمطارات الدولية في سنغافورة فازت بتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي لمدة ٢٠ عامًا، كما يتميز المطار الجديد بتصاميم معمارية مستوحاة من بيئة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص.