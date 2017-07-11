التميمي يناقش التعاون والتنسيق مع رئيس الغذاء والدواء ومدير عام الجمارك

المواطن - الرياض

استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم بن محمد التميمي، في مكتبه بالرياض اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام مصلحة الجمارك.

وجرى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك العامة والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأعرب عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره وتقديره لزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدير عام مصلحة الجمارك وحرصهم على التكامل والتعاون البناء والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تعاون الجهات الحكومية والعمل على تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.

وشدد التميمي على أهمية بذل الجهد في تطوير الشحن الجوي من خلال التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك وبناء فرق عمل مشتركة تسهم في فسح الشحنات بأسرع وقت ممكن؛ حتى ينعكس ذلك إيجابيًّا على اقتصادنا الوطني.

وأشاد بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني وجميع الجهات الحكومية الأخرى، خصوصًا في مطارات المملكة، وشدد على أهمية التواصل الدائم والمباشر لمناقشة سبل التعاون وبحث كافة المستجدات والمواضيع المشتركة لتذليل المعوقات والصعوبات.