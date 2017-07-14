التنفس من الفم خطر يتربّص بك .. اكتشف كيف يكون قاتلاً!!

المواطن ـ الرياض:

يعتبر التنفس من الفم، مشكلة تسبب الكثير من القلق للبعض، إذ أنّه ينتج عن انسداد في مجرى الهواء الأنفي، ويعد خطراً كبيرًا على صحة الجسم، لأنه لا يوفر للجسم مستويات الأكسجين اللازمة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم، وبعض مشاكل القلب.

وكشف موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، عن 6 حقائق عن هذا النوع من التنفس، الذي يؤثر سلباً على الصحة، هي:

التنفس من الفم يمكن أن يؤثر على جودة نومك مسببًا التعب وذلك بسبب حرمان الجسم من كمية الأكسجين اللازمة.

سبب تنفسك من أنفك قد يرجع إلى تضخم اللحمية أو اللوزتين، والتهاب الأنف التحسسي، وانحراف الحاجز الأنفي، أو الأورام الحميدة الأنفية، الأمر الذي قد يتطلب التدخل الجراحي للتخلص من مشكلة التنفس عن طريق الفم.

نزلات البرد والأنفلونزا تتسبب أيضًا، لكن بشكل مؤقت، في التنفس من الفم.

يتحسس بعض الأشخاص من الأتربة والغبار وحبوب اللقاح، الأمر الذي يترتب عليه التهاب الجيوب الأنفية وانسداد مجرى الهواء الأنفي، لذا ينصح بغسل الأنف بمحلول ملحي وعدم التعرض لمسببات الحساسية، تجنباً للجوء للتنفس من الفم.

التنفس من الفم مسؤول عن مشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، مشاكل القلب، وغيرها.

تناول الحليب بالكركم يمكن أن يخفف من حدة تحسس الأنف المسبب للتنفس من الفم غير المرغوب فيه، وذلك بفضل مضادات الالتهاب الموجودة بالكركم.