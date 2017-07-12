الجبير يبحث العلاقات المشتركة مع نظيره المصري

المواطن - واس

التقى وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، بجدة اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري.

‎وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.