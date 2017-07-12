2017-07-12 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم الجبير يبحث العلاقات المشتركة مع نظيره المصري الجبير يبحث العلاقات المشتركة مع نظيره المصري 2017/07/12 الساعة 8:13 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1815 0 طباعة المواطن - واس التقى وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، بجدة اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد: كيف استقبل القطريون أول دفعة أبقار قادمة من ألمانيا! بالفيديو.. لحظة استلام الملك الدكتوراه الفخرية في خدمة القرآن وعلومه بالفيديو.. قائد مستهتر يضع طفلًا في شنطة السيارة ويقود بسرعة عالية شاهد.. أسرع الأشخاص حول العالم! شاهد.. حافلة تضرب رجلًا خلال بث مباشر! الرياضة العالمية مانشستر سيتي يغلق صفقة البرازيلي الشاب دوجلاس لويز داني ألفيس يكشف سبب موافقته على الانتقال إلى باريس سان جيرمان! تشافي لإدارة برشلونة: فيراتي لاعب مذهل فيلانويفا يتحدث عن سلوكيات رونالدينيو المثيرة للجدل! رسميًّا.. يوفنتوس يُنهي صفقة دوجلاس كوستا فيسبوك