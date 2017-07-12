الجبير يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع تيلرسون

المواطن - الرياض

التقى وزير الخارجية عادل الجبير، نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جدة، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي , وزير الخارجية, والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل , وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

يذكر أن تيلرسون كان قد شارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الذي عقد اليوم في جدة لبحث آخر تطورات الأزمة مع قطر.