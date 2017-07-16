الجرائم المالية تُدخل شقيق الرئيس الإيراني السجن

المواطن - وكالات

أوقفت السلطات الإيرانية شقيق الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، وذلك بتهمة ارتكاب جنح مالية.

وبحسب المتحدث باسم القضاء الإيراني، جلام حسين محسني إيجائي، تم استجواب حسين فريدون وأشخاص مرتبطين به، موضحًا أنه تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها تم نقله إلى السجن.

وطالب حسين فريدون، شقيق روحاني، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بتخصيص وقت له للرد على اتهامات عمدة بلدية طهران له.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن شقيق روحانى أرسل خطابًا لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مع عسكري، أكد فيه أن الاتهامات التي نسبها إليه المرشح الأصولي حول النظام المصرفي غير صحيحة، وطالبه بمنحه فرصة في القنوات التلفزيونية للرد على المرشح.