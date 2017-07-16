الجزائية تنذر الهارب صلاح الصيعري بالحكم غيابيًا وفقًا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله

المواطن - واس

أنذرت المحكمة الجزائية المتخصصة، المتهم، صلاح سالم عوض آل محمد محمد بن ليث الصيعري، بالحكم عليه غيابًا حال تخلفه عن حضور الجلسة المحددة له طبقًا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم صلاح سالم عوض آل محمد محمد بن ليث الصيعري – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1063379745 ) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3 / 5 / 1436هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 02 / 11 / 1438هـ، الساعة 10 صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة ( 9 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.