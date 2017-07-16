الجمعية الوطنية للمتقاعدين تطلب مديرًا عامًّا لها

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين- عبر موقعها الإلكتروني- عن رغبتها في تعيين مدير عام لها، بدوام كامل، على أن تتوفر فيه المواصفات التالية:

1- أن يكون حاصلًا على شهادة علمية لا تقل عن بكالوريوس.

2- أن يكون لديه خبرة إدارية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.

3- أن يكون سبق له العمل بوظيفة قيادية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- أن يمتلك مهارة التفكير والتحليل والتخطيط الإستراتيجي.

4- أن يكون لديه خبرة عملية في العمل الخيري والقطاع الثالث لا تقل مدتها عن خمس سنوات.

5- أن يكون لديه القدرة والمهارة في التحليل والتخطيط المالي.

6- أن يتمتع بشخصية واثقة تمكنه من تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية، والشركات، والمؤسسات المانحة.

7- أن يكون سعودي الجنسية، ويفضل ألا يزيد عمره عن خمسين عامًا.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم على هذه الوظيفة تعبئة نموذج طلب التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية عبر الرابط التالي: (هنا )، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.