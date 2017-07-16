الجوازات: أكثر من 12 ألف وافد استفادوا من وطن بلا مخالف وعادوا بطرق نظامية

المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف) حتى نهاية يوم السبت 21 / 10 / 1438هـ بلغ ( 572.488 ) وافداً، حيث انطلقت المهلة المحددة في تاريخ 1 / 7 / 1438هـ وصدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديدها لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ 1 / 10 / 1438هـ.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحددة لحملة (وطن بلا مخالف) وغادروا المملكة ثم عادوا بطريقة نظامية تجاوزت أعدادهم (12000) وافد، منهم من عاد إلى المملكة بعد أسبوع من مغادرته، مستفيدين من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم والمتمثلة في إعطاء فرصة للوافد المخالف بمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بداية المهلة (والتي تم تمديدها لمدة شهر واحد ابتداءً من اليوم الأول لشهر شوال)، ويعفى من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين المتواجدين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة إلى سرعة المبادرة بمراجعة مواقع استقبال الوافدين المخالفين لإنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم بالمكرمة السامية الكريمة والمغادرة قبل تاريخ انتهاء المهلة، حيث جهزت ” الجوازات ” أكثر من 50 موقعاً لاستقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة في جميع مناطق المملكة تعمل على استقبالهم وإنهاء إجراءات مغادرتهم، وللاطلاع على تلك المواقع؛ يمكن زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات: (هنا).

وحذرت “الجوازات” جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة وأنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا المملكة وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم بأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم نظاماً والمعمول بها في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ولن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم، حيث ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً بسبب تأخرهم عن المغادرة.