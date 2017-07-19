الجوازات تطالب المخالفين بسرعة المغادرة بعد إنهاء الإجراءات تفاديًا للعقوبات

المواطن - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف ) والتي بدأ تطبيقها بتاريخ 1/ 7/ 1438هـ وصدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديدها لمدة شهر واحد اعتباراً من 1/ 10 / 1438هـ، ممن تم إنهاء إجراءات مغادرتهم من خلال مواقع استقبال الوافدين المخالفين ولم يغادروا حتى تاريخه بأن عليهم سرعة المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص ليستفيدوا من الإعفاءات والآثار المترتبة على بصمة ( مرحل ) والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الجوازات على جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة المحددة وأنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا المملكة قبل تاريخ انتهاء المهلة بأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات المقررة بحقّهم بحدها الأعلى لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ولن يستفيدوا من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم.