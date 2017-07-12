الجوازات: تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر حتى 180 يومًا من تاريخ الدخول

المواطن - الرياض

شددت المديرية العامة للجوازات، على أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عن طريق منصة أبشر حتى 180 يومًا من تاريخ الدخول.

وبحسب بيان نشرته الجوازات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن خدمة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية المقدمة من المديرية عبر بوابة أبشر تمكن الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرات زيارة من تمديد تأشيرة الزيارة بشكل إلكتروني.

وقالت: إنه يجب الأخذ في الاعتبار قبل طلب عملية التمديد، أن يكون قبل نهاية صلاحية التأشيرة بـ7 أيام وأقل، وأن يكون مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام، وألا تتجاوز مدة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا من تاريخ دخول السعودية.