الجوازات تنهي إجراءات 6.608.118 مسافراً خلال إجازة عيد الفطر

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إدارات الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع مناطق المملكة أنهت إجراءات ( 6.608.118 ) مسافراً خلال إجازة عيد الفطر المبارك من (1438/9/20هـ حتى 1438/10/14هـ).

وكشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل عن التقرير الإحصائي لحركة المسافرين (المغادرين والقادمين) خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر كافة المنافذ الدولية للمملكة، حيث بلغ مجموع القادمين إلى المملكة (2.530.663) مسافراً، بينما بلغ مجموع المغادرين خارج المملكة (4.077.455) مسافراً، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة (6.608.118) مسافراً.

وأوضح المقبل أنه بناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ” حفظه الله ” ، وبمتابعة وإشراف من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى فقد جرى التجهيز والاستعداد لإنهاء إجراءات المسافرين خلال إجازة العيد عبر جميع المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية وتشكيل قوة بشرية مدربة ومؤهلة داعمة للقوة الأساسية في جوازات المنافذ بالمناوبات في كل منفذ في أوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات وكبائن الكاونترات تسهيلاً لإنهاء إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد اللواء المقبل أن منسوبي الجوازات في المنافذ يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار ، وأثنى على أدائهم وكفاءتهم في إنجاز إجراءات المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيداً بجهودهم المبذولة ووجودهم على رأس العمل طوال أيام فترة الإجازة والعمل في خدمة كافة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تعمل على تطوير الأداء لجميع العاملين في جوازات المنافذ والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية والعمل على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وأن الجوازات حريصة في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة بهدف تحقيق رضا جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة من خلال اختصار الطاقات والجهد والأوقات في الإجراءات لكافة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات لجميع المستفيدين.