الجيش اليمني يتقدم بالجوف ويسيطر على مواقع بجبال حام

المواطن - واس
أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، وذلك بعد أن فرض سيطرته على عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام الجبلية شمالي مديرية المتون.
وأوضح مصدر في الجيش في تصريح نقله اليوم موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية أن التقدم الميداني الجديد للجيش الوطني جاء بعد أن تمكن الثلاثاء الماضي من استعادة السيطرة على جبل “الطويلة وتبة الشهيد جراد” في سلسلة حام الجبلية بالمديرية ذاتها بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.
وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الجيش والعناصر انقلابية في مديرية المصلوب، مبيناً أن المواجهات تركزت في جبهة السلان والسداح.