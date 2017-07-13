الجيش اليمني يتقدم بالجوف ويسيطر على مواقع بجبال حام

المواطن - واس

أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، وذلك بعد أن ‏فرض سيطرته على عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام ‏الجبلية شمالي مديرية المتون.‏

وأوضح مصدر في الجيش في تصريح نقله اليوم موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية ‏أن التقدم الميداني الجديد للجيش الوطني جاء بعد أن تمكن الثلاثاء الماضي من استعادة ‏السيطرة على جبل “الطويلة وتبة الشهيد جراد” في سلسلة حام الجبلية بالمديرية ذاتها بعد ‏معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.‏

وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الجيش والعناصر انقلابية ‏في مديرية المصلوب، مبيناً أن المواجهات تركزت في جبهة السلان والسداح.