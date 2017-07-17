الجيش اليمني يتقدم صوب الحديدة ويسيطر على عزلة الهاملي ومزرعة سابحة

المواطن - وكالات

أحرز الجيش الوطني تقدمًا كبيرًا في طريقه تجاه الحديدة حيث تمكن من السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع غرب تعز .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجيش الوطني سيطر على قرية السوهرة ظهر اليوم بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع، وسط خسائر فادحة للميليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح.

وأضاف المصدر – بحسب أخبار اليمن – أن المعارك التي دارت اليوم نجم عنها وصول الجيش الوطني الى مزرعة سابحة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة وقطع خط الإمداد بالكامل .

من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي في محيط وداخل معسكر خالد غرب تعز بالتزامن مع هجوم آخر للجيش الوطني على جنوب معسكر خالد بمفرق المخا ولا تزال المعارك مستمرة في ظل تراجع كبير لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.