الجيش اليمني يقطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية بالكامل في مفرق المخا

المواطن - واس

سيطر الجيش الوطني- أمس- على مركز عزلة الهاملي التابع لمديرية موزع إلى الغرب من محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لـ”وكالة الأنباء اليمنية” أن الجيش الوطني اليمني سيطر على قرية السوهرة بعد السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع وسط خسائر فادحة للميليشيات الانقلابية في المعدات والأرواح.

وأضاف المصدر أن المعارك التي دارت أمس نجم عنها وصول الجيش الوطني إلى مزرعة سابحة على الخط الرئيسي الواصل بين مفرق المخا والحديدة وقطع خط الإمداد بالكامل.

وإلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في محيط وداخل معسكر خالد بن الوليد بالتزامن مع هجوم آخر للجيش الوطني على جنوب المعسكر؛ حيث لا تزال المعارك مستمرة في ظل تراجع كبير لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.