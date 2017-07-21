الحارس الأمين عبدالعزيز الفغم يرقّى استثنائيًا لرتبة لواء

المواطن ـ شريف النشمي ـ الرياض:

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبدالعزيز بن بداح الفغم، إلى رتبة لواء بترقية استثنائية.

وغرد الدكتور نواف الفغم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سائلًا الله أن يبارك لعبدالعزيز الفغم‬⁩ ترقيته الاستثنائية إلى رتبة ⁧‫لواء‬⁩، مؤكدًا أنَّ “إخوانه وأخواته من شباب المملكة يدعون له”.

وحصل اللواء الفغم على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

وكان اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لأعوام عدة. وظهر الفغم مجددًا كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء استقباله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

والتحق اللواء الفغم بكلية الملك خالد العسكرية، بداية عام 1410هـ، وتخرج منها بنهاية عام 1412. وعين باللواء الخاص.

ونقلت خدماته إلى الحرس الملكي، بعد دمجه مع اللواء الخاص، كما عمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله وحارسًا شخصيًا.

وكان والده اللواء بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، قد عمل مرافقًا شخصيًا للملك عبدالله لأكثر من 30 عامًا.

“المواطن” تبارك للواء عبدالعزيز الفغم هذه الترقية، سائلة الله تعالى أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.