الحج تتوعد الحملات المخالفة وتؤكد: المسار الإلكتروني هو المنفذ الوحيد لحجاج الداخل

المواطن - واس

توعدت وزارة الحج والعمرة بعض منظمي الحملات المخالفة لنظام حج الداخل مؤكدة أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وأكد المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية؛ اعلان بعض منظمي الحملات غير النظامية عن تقديمهم لخدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة حجاج الداخل.

وأكد أنه يمكن زيارة مسار الحج عبر العنوان الإلكتروني (هنا) خلال الفترة من غرة شهرة ذي القعدة المقبل إلى السابع من شهر ذي الحجة (وفق الرؤية) .

وأوضح المركز الإعلامي أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في بوابة المسار الالكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.