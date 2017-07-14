الحر يهدد ثلث طائرات العالم!!

المواطن ـ وكالات:

كشف دراسة حديثة أن موجات الحر المتكررة وارتفاع درجة الحرارة بفعل التسخن العالمي قد يؤديان إلى إيقاف ثلث الطائرات في أنحاء العالم في مدارجها خلال الأيام الحارة في العقود المقبلة.

وقالت الدراسة التي نشرتها مؤسسة تومسون رويترز إن شركات الطيران ستضطر بصورة متزايدة لتقليص حمولاتها من الركاب، والشحن أو الوقود من أجل إقلاع آمن إذ إن الهواء المتسخن يقلل من قدرة أجنحة الطائرة على توليد الهواء.

ووفقا للدراسة فإن متوسط درجات الحرارة مرشح للصعود بنحو 5.5 درجات مئوية بحلول 2100.

وفي الأوقات الأكثر سخونة من اليوم قد تضطر ما بين 10-30 في المئة من الطائرات المحملة للتخلص من أوزانها كي تبدأ رحلاتها. وقد ترغم الظاهرة صناعة الطيران للاستعداد لتقليص هوامش أرباحها. وقالت الدراسة إن أية طائرة تتسع لـ 160 مقعدا تحاول الإقلاع بأمان في الأجواء الحارة على سبيل المثال، بحاجة لإنزال 13 راكبا على الأقل.

غير أن كلفة التأخير أو إلغاء الحجوزات قد يؤثران على قطاعات أخرى. وسيكون هناك 19 مطاراً في قائمة الأكثر تأثرا وفقا للتقييم.

وكانت شركات طيران كبرى اضطرت الشهر الماضي لتأخير أو إلغاء عشرات الرحلات من مطاري لاس فيجاس وفينيكس لصعوبة عمل الطائرات وسط موجة الحر.