الحقيقة الكاملة وراء مزاعم اختراق الإمارات لمواقع قطرية

المواطن - وكالات

محاولة جديدة لثني عنق الحقيقة تقوم بها قطر عبر أبواقها الإعلامية المدفوعة الأجر، لكن هذه المرة من أميركا في محاولة لتشويه الإمارات بعدما فشلت في الوقيعة بين المملكة والكويت.

فقد نشرت صحيفة أميركية تقريرًا ملفقًا يتضمن مزاعم قطرية بوجود دور للإمارات في اختراق عدة مواقع قطرية رسمية في يونيو الماضي.

بدوره نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مزاعم دولة قطر والتي تضمنها تقرير نشر على موقع صحيفة واشنطن بوست اليوم، والتي تتهم الإمارات بالضلوع في اختراق مواقع قطرية رسمية قبل قطع العلاقات مع الدوحة.

ووصف قرقاش ما أوردته صحيفة واشنطن بوست بأنه كذب.

وقال قرقاش خلال ندوة له في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن: “تقرير واشنطن بوست اليوم عن أننا اخترقنا القطريين ليس حقيقيًا أيضًا”.

وادعى تقرير واشنطن بوست أن الإمارات خططت لاختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نشرت تقريرًا تضمن تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد تضمن إساءات للدول العربية وإشادة بإيران بوصفها قوة إسلامية .

وفي الخامس من يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت مجالها الجوي في وجه الطائرات القطرية بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتواصل الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب عقوباتها ضد قطر مع توقعات بإجراءات عقابية جديدة حال إصرار الدوحة على دعم الإرهاب.