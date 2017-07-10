الحملة الوطنية تواصل تقديم الخبز للأشقاء السوريين في لبنان

المواطن - الرياض

تواصل الحملة الوطنية السعودية ومن خلال مكتبها في لبنان تقديم مادة الخبز بشكل يومي للأشقاء اللاجئين السوريين هناك، وذلك ضمن مشروعها الإغاثي “شقيقي قوتك هنيئاً ” في منطقة عكار شمال لبنان، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لهذا الفرن ما يقارب 23 ألف رغيف خبز يتم توزيعها بشكل يومي على الأرامل والعائلات الأكثر حاجة بواقع 1141 أسرة مستفيدة.

الأستاذ وليد الجلال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان أوضح أن مشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” يعتبر من المشاريع المهمة للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان وذلك بسبب صعوبة توفير المواد الأساسية من الغذاء مشيراً إلى أن مكتب الحملة في لبنان يتكفل بكامل مصاريف التشغيل وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه بالإضافة إلى إعداد خطة توزيع شاملة تضمن وصول الخبز لمستحقيه.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تقوم على توفير كل المتطلبات الأساسية والضرورية التي يحتاجها الشقيق السوري النازح واللاجئ.

ويأتي مشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” كواحد من أبرز المشاريع المهمة التي تجسد هذه الأهداف التي تسعى الحملة لتحقيقها لينعم الشقيق السوري بحياة سليمة وصحية.

وأشار السمحان إلى أن توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية – حفظهم الله – تؤكد ضرورة إيلاء الشقيق السوري جل الاهتمام في كافة الجوانب الإغاثية والإنسانية، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء.