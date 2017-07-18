الحوسني يُثير تفاعل جماهير الأهلي بسبب هذه التغريدة !

المواطن ـ محمد سلام

أشادت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحترف الفريق السابق، النجم العماني عماد الحوسني، وذلك بعد تغريدته التي نشرها اليوم الثلاثاء، وأكد من خلالها وقوفه ودعمه لمواطنه الحارس علي الحبسي، المنتقل حديثًا إلى نادي الهلال، فيما عدا مباراته أمام الأهلي.

وكان الحوسني قد تلقى سؤالا من أحد المتابعين حول النادي الذي سيشجعه عندما يلعب الأهلي ضد الهلال وحارسه علي الحبسي، فأجاب نجم الكرة العمانية السابق: “سأقف مع الحبسي في جميع لقاءاته بالدوري السعودي باستثناء لقاء الأهلي، فالقلب له أولاً وأخيراً ويظل عشق كبير في قلبي”.

وتفاعل الأهلاوية بشكل كبير مع تغريدة الحوسني، حيث امتدحوا وفاء اللاعب لناديه السابق، ورصدت “المواطن” أبرز التعليقات من جانب جماهير الراقي، حيث قال “أبو عيسى العامري”: “فعلا عمده وعنوان للوفاء، وحبك بقلوب المجانين ما يتنسى، والله اصيل ياولد الحوسني، ملكي من ملوك الأهلي”.

وكتب “مدريدي”: “طول عمرك أصيل و وفي يا عمده ما ينلام جمهور الأهلي في عشقك”، وذكر “سعيد الشمراني”: “أصيل ووافي.. ودوم عز وفخر لنا بأي مكان كنت .. وفي أي وقت كان .. عشت دوم مع الملكي مرفوع الرأس”.

وغرد “ميدوفيتش المحياني”: “مثلك ي عماد وإن رحل عن العيون بقميص الأهلي إلا انه بقي في قلبونا بذلك اللون”.