الخارجية الفلسطينية: توجد نوايا إسرائيلية مبيتة ضد الأقصى ونحذر من تداعياتها

المواطن - واس

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قامت يوم أمس الجمعة، بإغلاقه أمام المصلين المسلمين، حيث تقوم بعمليات تفتيش دقيقة لجميع مرافق المسجد، والاستيلاء على مفاتيح البوابات وتحطيم كثير من محتويات المسجد، واقتحام جميع المباني والمرافق التابعة له.

وعبرت في بيان لها اليوم، عن مخاوفها الكبيرة إزاء نوايا الاحتلال المبيتة ضد المسجد الأقصى، وتحذر من التداعيات الخطيرة التي تترتب على إجراءات الاحتلال ومحاولات التحكم بجميع مرافقه وبواباته، خاصة في ظل عزل وتهميش أدوار جميع الهيئات الإسلامية القَيمة عليه.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أفعالها العدوانية وتدابيرها غير القانونية وانتهاكاتها الجسيمة للوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك منذ 1967، مؤكدة أن ردود الفعل الدولية على ما يجري ضد المسجد الأقصى لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب، وحتى ردود الفعل التي صدرت حتى الآن تعتبر خجولة وليست كافية للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن عدوانها المتواصل ووقفه فوراً، ووقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة والعالمين العربي والإسلامي بسرعة تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك، وقبل فوات الأوان.