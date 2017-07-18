الخريجون يتساءلون.. #العيسي_متى_وظايف_التعليم

المواطن - الرياض

تساءل الآلاف من خريجي التعليم عن موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية بعد أن غابت عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام الحالي وسط مطالبات باحتياج أكبر.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت في وقت سابق أن تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر في نهاية العام.

تزامن ذلك مع حالة الاستياء الكبيرة التي صاحبت إعلان الوظائف من قِبل وزارة الخدمة المدنية والتي برأت ساحتها لافتة إلى أنها تعلن بناء على ما يردها من احتياج من الجهات الأخرى.

ودشّن مغردون وسم “العيسي_متى_وظايف_التعليم”، طالبوا خلاله بموعد محدد للإعلان عن الوظائف التعليمية، لانتشال آلاف المعلمين من دوامة البطالة التي تعصف بهم.

بداية علقت درة بحر‏ بقولها “أستاذ مبارك أليس من حقنا أن نعرف موعد طرح الوظائف التعليمية فقط الموعد حتى لو كان بعد خمسة أشهر؟؟؟”.

وقال مالك مخاطباً متحدث التعليم مبارك العصيمي “وعي المجتمع يطالبكم بالتحدث عن موعد طرح الوظائف التعليمية أو سبب التأخر بدل التعنت المملكة تتبع سياسة الشفافية لما الغموض لديكم”.

وقالت مغردة “قضيتنا واضحة وحلها بأيديكم لذلك مطلبنا إعلان موعد طرح الوظائف وزيادة الاحتياج”.

وغردت أصالة نجد‏ “نريد أمراً ملكياً بتوظيف القديمات من كليات التربية وأن لا يظلمنا بطريقة الترشيح للوظائف التي ساوت بين القديمة والحديثة”.

وقالت صاحبة حساب حزينة يا وطن “ميزانية وزارة التعليم تُعادل ميزانية بعض الدول، فهل يُعقل بأنها عاجزة عن توظيفنا؟”.

وغردة بدوور “ليس مهم موعد التقديم!! بل الأهم عدد الاحتياج سئمنا الانتظار طويلا ثم يأتي عدد مخجل جداً”.

وكتبت صاحبة نون النسوه “كل شيء تم تقديمه ـ من دراسة واختبارات بوقت قياسي.. ألا يحق لنا أن نفرح بالاحتياج الكبير والإعلان عن الوظائف”.