الدكتور علي مرزوق مشرفًا على إنشاء متحف فارس الجنوب ضمك

المواطن ـ خميس مشيط:

زار عضو شرف نادي ضمك الدكتور علي عبدالله مرزوق، وكيل كلية المجتمع بخميس مشيط، أستاذ الآثار المساعد، ومدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير، مقر نادي ضمك.

وناقش مرزوق، خلال اجتماعه مع رئيس النادي الأستاذ محمد الغروي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد الهتلان، الكثير من أمور النادي، ومنها إسناد مهمة الإشراف على متحف النادي، للدكتور علي مرزوق.

ومن بين النقاط التي دار النقاش في شأنها أيضًا، اختيار موقع للمتحف، وتشكيل لجنة تضم عددًا من محبي النادي للتنسيق والتجهيز لهذا الموقع، وتنفيذ أعمال فنية داخل المنشأة.

وقدمت إدارة النادي شكرها للدكتور علي المرزوق، على جهوده غير مستغربة مع “فارس الجنوب”.