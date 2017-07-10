الدويش يوجه رسائل قوية إلى إعلام الهلال ورئيس النصر!

المواطن ـ محمد سلام

استغرب الإعلامي الرياضي محمد الدويش، من الإعلاميين الهلاليين الذين يروجون لفكرة وجود مجاملة لنادي النصر، بالسماح له بتسجيل لاعبيه الجدد؛ رغم وجود رواتب متأخرة وديون عاجلة، مؤكدًا أنهم تناسوا 33 قضية ظهرت فجأة في منتصف الموسم الماضي ضد إدارة الهلال، وتم الإعلان عن إنهاء هذه القضايا.

وقال الدويش في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “بدأ الإعلام الهلالي حملة ترويج بأن النصر سيُسمح له بالتسجيل رغم الرواتب المتأخرة والديون العاجلة، ونسوا أو تناسوا 33 قضية ظهرت فجأة!”.

وطالب بعدم المبالغة في الإشادة بعمل إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، مُشيرًا إلى أن عملية تسجيل اللاعبين أمر طبيعي لكافة الأندية، بما فيها الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

وغرد الدويش قائلًا: “تهاوي طموحه وطموح طبوله من برشلونة آسيا إلى تسجيل لاعبين، وهو عمل طبيعي تمارسه جميع الأندية بما فيها الأندية الصاعدة من الدرجة الأولى!”.