الربيعة: التحول في القطاع الصحي سيتم على سنوات.. وهذه أولوياته

المواطن - عبدالرحمن دياب

قدم وزير الصحة، توفيق الربيعة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لدعمهم برنامج التحول لوزارة الصحة، واهتمامهم بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد الربيعة في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التحول في الصحة سوف يحدث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة ويركز على تعزيز صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، موضحًا أن خطة التحول لوزارة الصحة عملت بعد دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي ليتم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على أن من أولويات التحول، تطوير موظفي قطاع الصحة والمحافظة عليهم، لافتًا إلى أن عملية التحول في القطاع الصحي سوف تتم تدريجيًّا على عدة سنوات؛ لأنها تتطلب تغييرًا في كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.

ووافق الملك سلمان، على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث ستتحول الصحة إلى الأداء بنظام الشركات، وهذا سيرفع من جودة الأداء والكفاءة والإنتاجية لتتفرغ الوزارة لدورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي.