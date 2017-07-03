الرسوم على المرافقين تشمل جميع الوافدين ولا استثناء لأي جنسية

المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء.

جاء ذلك في ردّ المديرية لسؤال وردها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن شمول المقابل للجنسية اليمنية والسورية، حيث ردّت المديرية بقولها: “يشمل جميع الجنسيات من دون استثناء”.

ودخل قرار تحصيل الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.

وقررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم” ، وذلك من بداية يوليو الجاري بواقع 100 ريال شهرياً، تزاد إلي 200 ريال من يوليو 2018، وإلي 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلي 400 ريال شهريا بداية من يوليو 2020.

وأمس أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.