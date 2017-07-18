الزهراني يفتح النار على قنوات mbc!

المواطن ـ محمد سلام

وجه الإعلامي الرياضي علي الزهراني انتقادات حادة إلى مجموعة قنوات mbc، حيث أكد أن نقلها لبطولات الكرة السعودية بشكل حصري خطأ فادح أضر بالأندية، مُعتبرًا أن قنوات mbc متخصصة في الفن “الماجن”، ولا علاقة لها بالرياضة.

وفي تغريدة أثارت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الزهراني من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “قنوات mbc متخصصة في الفن الماجن ولا علاقة لها بالرياضة، وإقحامها ومجاملتها بحصرية الدوري خطأ فادح أضر بالأندية وأغضب الجمهور ..!”.

ولاقت تغريدة الزهراني ردود أفعال واسعة، حيث اتفقت معه بعض الجماهير في هذا الرأي، وقالت إن قنوات mbc لا تقدم المحتوى المناسب للشعب السعودي، وأنها لا تنقل بطولات الكرة السعودية بشكل مميز، فيما اختلف معه آخرون، مؤكدين أن نقل الدوري السعودي أصبح أفضل كثيرًا مع mbc، عما كان عليه الحال في القنوات الرياضية السعودية، مُعتبرين أن الزهراني اتخذ هذا الموقف من القناة بسبب عدم وجوده فيها كمحلل رياضي.