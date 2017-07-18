السديري يحث قيادات إمارة الرياض على سرعة إنجاز خدمات المواطنين

حث وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، موظفي الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم بالعمل على إنجاز خدمات المواطنين وتسهيل إجراءات العمل التي تخدم المواطنين وفق الأنظمة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، اليوم، في ديوان إمارة المنطقة حيث التقى بوكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم والموظفين وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وكيلاً لإمارة الرياض.

ونقل السديري لهم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في استمرار نهج تسهيل إجراءات العمل التي تخدم المراجعين وفق الأنظمة والقوانين والتنسيق والتواصل وسرعة الإنجاز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

واطلع الدكتور السديري على آلية عمل كل إدارة سواء الأمنية أو الحقوقية إضافة إلى التطوير والمتابعة وناقش مع مسؤوليها وموظفيها سبل الارتقاء والتطوير ورفع كفاءة العمل بما يخدم الموظف والمراجع .