السراج يعلن عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا

المواطن - وكالات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج عن خارطة طريق قال إنها “ستسهم في خروج البلاد من أزمتها”.

وتضم الخارطة التي أعلن عنها السراج، خلال كلمة متلفزة أعلن عنها قبل بثها ليل السبت – الأحد :

– الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018.

– استمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق إلى حين تسمية رئيس حكومة من قبل الرئيس المنتخب.

– تشكيل لجان حوار بين مجلسي النواب والدولة، بإشراف الأمم المتحدة لمناقشة قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري.

– وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.

– تشكيل لجان من مجلسي النواب والدولة، للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة.

– التزام حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتزام المصرف المركزي بعلاج مشكل السيولة وضبط سعر صرف الدينار.

– إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية من 100 عضو.

واستفتح السراج كلمته بالقول “حان الوقت للوحدة وإنقاذ الوطن”، وعلل أسباب كلمته المفاجئة بأنه “بعد مرور أكثر من عام من عمل المجلس الرئاسي في طرابلس وما صاحبه من مختنقات من أبرزها عدم التزام الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات والانقسام الحاد في مؤسسات الدولة” متهماً “مجلس النواب والدولة بــ”العجز التام عن الوفاء باستحقاقهما بخصوص المناصب السيادية”.