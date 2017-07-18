السفير بن عوض في واشنطن: حل أزمة اليمن بيد اليمنيين أنفسهم

​شدد السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن عوض مبارك، على أن الحل في اليمن بيد اليمنيين أنفسهم في الوقت الراهن، داعيًا جميع الصحافيين الدوليين ومراكز الأبحاث المهتمة بالشأن اليمني لزيارة اليمن لنقل حقيقة الوضع الحاصل على الأراضي اليمني وكشف التضليل الذي يمارسه الانقلابيون.

​وقال السفير بن عوض، في ورشة العمل التي نظمها مركز الخليج للأبحاث ومعهد الشرق الأوسط يوم الاثنين 17 يوليو 2017م من خلال ورشة عمل بعنوان ” اليمن – رؤى مستقبلية” في العاصمة الأميركية واشنطن إن الانقلابيين أفشلوا جميع المحاولات التي قامت بها الحكومة الشرعية لحل الأزمة اليمنية.

​وأكد المشاركون أن آيديولوجية الحوثي تتوافق مع داعش، مشيرين إلى أن اليمنيين يستطيعون إنهاء الأزمة في حال تكاتفهم وإيقاف الانقلابيين بعد نجاح قوات التحالف في المهمة العسكرية.

​وطالب المشاركون بتدخل الدول صاحبة القرار الدولي لإيقاف إيران عن إشعال الحرب في الداخل اليمني، ودعم الحكومة الشرعية في الاستقرار ومساعدتها لإدارة البلاد من الداخل.

​وقد شارك في الورشة أكثر من 50 من الخبراء والمختصين اليمنيين والخبراء الأميركيين المختصين في شؤون المنطقة، والإعلاميين، في محاولة لتسليط الضوء على حالة العملية السياسية والمفاوضات لتسوية الصراع وعلى الوضع الإنساني الراهن داخل اليمن، ومناقشة أجندة التنمية المستقبلية التي سيتم تنفيذها في الوقت الذي يستمر فيه الصراع.

وركزت ورشة العمل على توفير منصة يمكن من خلالها للخبراء والمختصين اليمنيين تقديم وجهات نظرهم بشأن الوضع اليمني ولإجراء مناقشة لتعزيز الحوار اليمني اليمني من أجل التغلب على الاختلافات السياسية وتحديد نهج مشترك للمضي قدمًا.​وقسمت ورشة العمل إلى ثلاث جلسات؛ ركزت على “بناء المؤسسات والعملية السياسية في اليمن” و”قضايا الأزمة الإنسانية” و”برنامج الاقتصاد والتنمية”، واختتمت الورشة بجلسة التوصيات.​بدورها ألقت السفيرة ويندي تشامبرلين، رئيس معهد الشرق الأوسط الكلمة الافتتاحية في حين ترأس جلسات الورشة خبراء ومختصون من المعهد وشاركوا في المناقشة. وقال بول سالم، نائب رئيس تحليل السياسات والبحوث والبرامج في معهد الشرق الأوسط في الاجتماع إن ورشة العمل من شأنها أن تكون رافدًا مهمًا للمعهد لتقديم المعلومات لمسؤولي السياسة وصناع القرار في واشنطن والرأي العام في الولايات المتحدة .

‎