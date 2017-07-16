السميح يباشر عمله مديراً للشؤون الإسلامية بالشرقية

المواطن – الدمام

باشر الشيخ الدكتور صلاح بن صالح السميح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية مهام عمله اليوم الأحد في فرع الوزارة بالمنطقة ، وذلك بعد تكليفه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واستقبل السميح، المهنئين بهذه المناسبة من المشايخ الموظفين ورؤساء الأقسام وقام بجولة على الأقسام بالفرع.



ورفع الشكر لوزير الشؤون الإسلامية على الثقة التي منحها له، منوهًا بما يلقاه الفرع من دعم وتوجيهات من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتحقيق أهداف الوزارة بما يخدم بيوت الله والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر لرقي المجتمع وسلامته وأمنه وراحته.

وسأل الله الإعانة وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

كما قدم شكره الجزيل للشيخ بدر الدولة على ما بذله خلال فترة تكليفه السابقة في الفرع، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.